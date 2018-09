Raadslid stapt uit VVD-fractie Haarlem en neemt zetel mee

HAARLEM - Raadslid Mirjam Otten is een paar maanden na de verkiezingen uit de VVD-fractie in Haarlem gestapt. Dat maakte de VVD vandaag bekend. Otten heeft ervoor gekozen de zetel mee te nemen en een eenmansfractie te beginnen.

De VVD houdt vier zetels over. In een persbericht stelt de overgebleven fractie: "Wij willen de problemen die er in Haarlem zijn aanpakken. Daarbij hoort een goede samenwerking op basis van vertrouwen. Dat vertrouwen werd door Otten opgezegd."

Onduidelijk is nu wat de beweegredenen van Otten zijn geweest.

Fractievoorzitter Anne Sterenberg: "Het is betreurenswaardig dat Otten de zetel meeneemt die zij onder de vlag van VVD verkreeg."