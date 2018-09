Kritiek op omhakken deel Heksenbos voor kinderdagverblijf

HAARLEM - Zeven insprekers hebben vanavond kritiek geuit op plannen om een deel van het zogeheten Heksenbos in Haarlem-Noord te kappen. Op Stoom wil daar zijn kinderdagverblijf uitbreiden.

De insprekers waren de wijkraad en zes omwonenden van de Schotervlielandstraat. Na het inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad bleek dat ook een deel van de raadsleden niet blij is met de plannen.

Vorig jaar stemde de gemeenteraad unaniem in met een motie die bebouwing van het Heksenbos en ander groen in Haarlem-Noord tegenhield. 'Wat groen is, moet groen blijven', was de strekking van die motie.

Groenarmoede

Deze raadsleden zijn niet overtuigd van een paar aanpassingen in het plan van Op Stoom. Er mag geen groen weg in deze buurt met zogeheten 'groenarmoede.' Bovendien zijn de omwonenden volgens hen niet goed betrokken bij de besluitvoming. En de parkeer- en verkeersdruk in deze scholenrijke buurt zou te veel toenemen.

Volgens de voorstanders zijn de omwonenden nu juist wel goed geholpen met nieuwe voorwaarden die zijn gesteld. Zij prijzen juist dat de uitbouw van de kinderopvang bij een basisschool komt.

Volgende week wordt bekend of de gemeenteraad binnenkort de komst van het kinderdagverblijf gaat behandelen of niet.