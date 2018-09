Telstar-trainer Mike Snoei "Ik ga Gérard de Nooijer niet wijzer maken dan hij al is"

VELSEN-ZUID - Telstar-trainer Mike Snoei gaf na afloop van de laatste training voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht weinig prijs over zijn basisopstelling. Snoei : "De basis van vorige week is de kern voor de wedstrijd tegen Dordrecht, maar verder ga ik Gérard de Nooijer niet wijzer maken dan hij al is." De trainer wilde nog wel kwijt dat Elso Brito, die weer hersteld is van zijn blessure, terugkeert in de basis.

Dat Brito na zijn blessure weer terugkeert in de basis van de Witte Leeuwen vindt Snoei niet meer dan normaal. "Brito verdient dat; door het krediet dat hij heeft opgebouwd in de voorbereiding en vorig seizoen." Ook Donny van Iperen is weer hersteld van zijn liesklachten en zit bij de groep, net als Rodney Lopes Cabral, die terugkeert van een schorsing.

Of van Iperen en Cabral ook weer een basisplaats krijgen, liet Snoei in het midden. "Ik heb meerdere mogelijkheden. Zo viel Adham El Idrissi tegen jong FC Utrecht uitstekend in en ook Melle Springer rammelt nadrukkelijk aan de deur", aldus Snoei. El Idrissi was tegen jong FC Utrecht betrokken bij beide goals en Springer liet in zijn eerste seizoensoptreden een uitstekende indruk na.

Senne Lynen en Illias Bronkhorst ontbreken tegen FC Dordrecht; beiden raakten in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag licht geblesseerd en krijgen rust.

"FC Dordrecht geen eenvoudige tegenstander"

Vorig seizoen won Telstar twee keer van de Dordtenaren en de compettiestart van de Schapenkoppen met één punt uit drie wedstrijden is niet flitsend. Snoei is van mening dat FC Dordrecht geen eenvoudige tegenstander is: "Thuis tegen Helmond Sport (0-0) hadden ze zeker meer verdiend; net als vorige week in de Goffert tegen NEC (1-0)." Telstar heeft na drie wedstrijden drie punten en staat op een veertiende plaats. FC Dordrecht staat vier plaatsen lager met 1 punt.

NH Sport doet op de radio verslag van het duel tussen de Schapenkoppen en de Vissenkoppen; verslaggever aan de Krommedijk is Rob Wanst.