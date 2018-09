Producent concentratiepillen: "We houden studenten weg van Ritalin"

AMSTERDAM - (AT5) De makers van Braincaps hebben er grote moeite mee dat hun pillen afgeschilderd worden als ‘kwakzalverij’. De UvA verkoopt de concentratiepillen niet langer in hun automaten na kritiek van een student.

De pillen van Braincaps werden sinds enige tijd aangeboden in automaten op de universiteit. In de capsules zitten onder andere cafeïne en L-theanine. Cafeïne is in staat om de concentratie en alertheid te verhogen, terwijl L-theanine de bijwerkingen van cafeïne blokkeert. In een pilletje zit evenveel cafeïne als in een dubbele espresso.

Vanmorgen bleek dat de UvA de Braincaps uit de automaten haalt nadat een 60-jarige student kritiek uitte. De man die ook apotheker is vindt de pillen 'kwakzalverij' en trok in NRC Next een vergelijking met adhd-medicijn Ritalin dat sommige studenten misbruiken om zich beter te concentreren.

Maar volgens de makers van Braincaps is hun product juist bedoeld om studenten die het niet nodig hebben van de Ritalin af te houden. "In mijn studententijd werd Ritalin echt als snoepgoed verdeeld en de prestatiedruk voor studenten is sindsdien niet afgenomen", zegt Marvin Eyra die – net als de oprichter van Braincaps – afstudeerde aan het VUmc tegen AT5. "We bieden meer focus dan reguliere koffie, maar zonder bijwerkingen."

Stofje tegen hartkloppingen

Volgens Eyra zijn de pillen het resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Zo zit er ook een stofje in dat de negatieve effecten van cafeïne (gejaagdheid en hartkloppingen) tegen zou gaan. "Er is daadwerkelijk onderzoek naar gedaan en Braincaps is ontwikkeld door twee artsen", benadrukt hij. "Cafeïne kan ondersteunend werken, net als koffie of Red Bull."

Eyra vertelt dat hij reacties kreeg van gezonde studenten die inderdaad de Ritalin hebben ingeruild voor de Braincaps. "Daar doe ik het voor." Hij wil graag in gesprek met de UvA over de verwijdering van de pil uit het assortiment van de automaten, waarin verder bijvoorbeeld condooms en geodriehoeken te vinden zijn.