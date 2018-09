Justitie verhuist omstreden afdeling vreemdelingendetentie van Schiphol naar Rotterdam

SCHIPHOL - De afdeling vreemdelingendetentie van het Justitieel Complex op Schiphol verhuist volgende week naar Rotterdam. In totaal worden twintig mensen overgeplaatst.

Dat bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen aan NH Nieuws. De twintig mensen die worden overgeplaatst zijn vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Aan hen is toegang geweigerd om in Nederland te mogen blijven en zij wachten op uitzetting.

Het cellencomplex op Schiphol is niet onomstreden. In 2005 kwamen bij een brand elf gedetineerde vreemdelingen om het leven. De dodelijke slachtoffers zaten tijdens de brand opgesloten in hun cel en konden niet bevrijd worden door bewakers. Ook raakten vijftien mensen gewond.

Kritiek

Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International uitte na de brand felle kritiek op de leefomstandigheden in de vreemdelingengevangenis.

Een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand leidde in 2006 tot het aftreden van twee ministers. Ook burgemeester Fons Hertog van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, besloot af te treden.

Bekijk hieronder een video van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand: