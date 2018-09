KNVB en Johan Cruijff ArenA verlengen samenwerking

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal blijft ook de komende vier jaar interlands spelen in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB en het stadion hebben hun samenwerking donderdagmiddag officieel verlengd.

Donderdagavond, wanneer Nederland Peru treft als tegenstander in een oefenduel waarin Wesley Sneijder afscheid neemt, speelt Nederland haar 64e interland in de ArenA. Van de vorige 63 interlands won Nederland er 34 en verloor het er elf. Ook werd er achttien keer gelijk gespeeld. In deze wedstrijden wisten de Nederlanders 135 keer te scoren. Bovendien kregen ze 57 doelpunten tegen.

Naast de Johan Cruijff ArenA speelt Oranje ook thuisduels in andere Nederlandse stadions.