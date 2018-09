Deel dit artikel:













Amstelveners strijden bij Raad van State om tunnel voor A9 Foto: NH Nieuws

AMSTELVEEN - Met een spandoek in de hand komen de winkeliers en bewoners vanmorgen aan bij de Raad van State in Den Haag. Ze zijn er om te strijden tegen het huidige tracébesluit waarmee de A9 door hun stad wordt verbreed en verdiept. "Het is onze laatste kans, we hopen dat er gedacht wordt aan de bewoners", aldus een actievoerder.

"D-Day", noemt een Amstelveense het, die naast de snelweg woont. Ze zijn gespannen voor deze belangrijke dag. De bewoners willen een tunnel voor de A9, iets wat in het oorspronkelijke plan stond. Om financiële redenen ging het niet door. Aangezien het nu weer goed gaat met de kas, vinden de bewoners dat het oude plan weer op tafel moet komen.



Lees ook: Amstelveners voeren laatste strijd voor tunnel A9: "Kom allemaal naar Raad van State!" Maar dat is niet waar de hoogste bestuursrechter van ons land vandaag iets van gaat vinden. Er wordt gekeken of het huidige besluit mag worden uitgevoerd. "Het is een onherstelbaar project met enorme gevolgen. Er wordt een weg neergelegd langs een school", betoogt bewonersvertegenwoordiger Roy van Buren. Hij noemt het een 'achtbaansnelweg' die langs de balkons van de Amstelveners komt te liggen. "Een onverantwoorde keuze. Het gaat hier om onze gezondheid."



Een woordvoerder van de minister is aanwezig met een enorme delegatie van Rijkswaterstaat om het besluit te verdedigen. Bijna vijf uur lang werd er tot in detail ingegaan op zaken als geluidsoverlast, het type asfalt en gezondheidsrisico’s. "We hopen dat er een weloverwogen besluit wordt genomen en dat er straks een mooi plan ligt voor Amstelveen", zegt een van de actievoerders. Uitspraak

''Ik zou ongelooflijk blij zijn als de Raad van State nadenkt over de toekomst van onze kinderen", zegt actievoerder Frits Schuring. Over minimaal 6 weken zal er een uitspraak worden gedaan."Raad van State, doe wat met onze eis, met onze vraag", roept Schuring op. "Dit is onze laatste kans.''