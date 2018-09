Leeuwenpoep op spoor Zandvoort moet herten wegjagen: "Gatver, het stinkt verschrikkelijk"

ZANDVOORT - Gewapend met een emmer verse leeuwen- en tijgerpoep meldde Willem van der Sloot zich vandaag op bij de spoorwegovergang in Zandvoort waar hij elke dag herten van het spoor redt. De roofdierenstront smeerde hij rond de overgang. Iedereen die de geur opving, kneep snel zijn neus dicht: "Gatver, het stinkt echt vreselijk."

Willem is zelf erg sceptisch of het werkt, maar wetenschappers beweren dat de beesten instinctief schrikken als ze roofdieren ruiken. En Willem wil alles proberen om de damherten te redden. De dieren sluipen 's ochtends het spoor op en Willem jaagt ze dan weg voordat de treinen komen.

Gevaarlijk

Het blijft nu langer donker in de ochtend waardoor de eerste treinen al komen als het nog donker is. Het is te gevaarlijk geworden om de damherten te waarschuwen. De dierenbeschermers hopen dat de herten schrikken van de geur van de roofdieren en op de vlucht slaan.

Blije omwonenden

Als het werkt wil ProRail de geuren gaan gebruiken in bijvoorbeeld geurpalen. ProRail en de gemeente Zandvoort staan zeer positief tegenover het initiatief van Van der Sloot. Iedereen wil voorkomen dat herten worden aangereden; "Als er geen herten meer op het spoor zijn, hoeft de machinist ook niet te toeteren in alle vroegte. Daar zullen de omwonenden ongetwijfeld ook heel blij mee zijn."

Willem wil niet zeggen waar hij de verse poep vandaag heeft gehaald. Artis is in ieder geval leverancier en 'nog een ander park in Nederland.'