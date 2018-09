Elektrische deelautootjes van car2go nu ook op Schiphol te huur

SCHIPHOL - Gebruikers van de elektrische Smart-auto's van car2go kunnen vanaf vandaag ook terecht op Schiphol. De deelauto's waren tot nu toe alleen in Amsterdam en in Amstelveen te huur. Een ritje naar Schiphol kost 31 cent per minuut, plus een toeslag van 8,90.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op de onderste verdieping van de parkeergarage van het World Trade Center op Schiphol is ruimte gemaakt voor zestien car2go's, met daarbij acht laadplekken. Leden van car2go kunnen een auto in bijna heel Amsterdam en in Stadshart Amstelveen een elektrische Smart huren en op Schiphol achterlaten, of andersom.

Eén grote koffer mee

Robert Bosman van car2go begrijpt dat de deelauto's niet geschikt zijn voor hele families met veel bagage, maar vindt zelf dat er meer inpast dan je misschien zou denken: "Ik ben zelf een keertje naar het hoofdkantoor in Berlijn geweest en daar was ik meer dan een week, dus ik had de grootste Samsonite-koffer mee die we hadden. Dat is echt zo'n megading. En die paste er prima in."

Voorlopig blijft de uitbreiding van car2go in Nederland bij Schiphol. Er zijn nog geen plannen om de deelauto's in bijvoorbeeld Haarlem of in de rest van Haarlemmermeer te plaatsen. Ondanks de vele werknemers van Schiphol en KLM die in die steden wonen. Volgens Bosman zouden de auto's nu nog te lang stilstaan in die plaatsen. In Amsterdam wordt een car2go-Smart gemiddeld acht keer per dag gebruikt.

Er rijden in Amsterdam, Amstelveen en nu dus ook op Schiphol 350 car2go-Smarts rond. 63.000 Nederlanders zijn volgens het bedrijf gebruikers van de auto's.