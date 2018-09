Volkszanger Mick Harren mag Purmerend weer in

PURMEREND - Volkszanger Mick Harren mag weer naar zijn huis in Purmerend. Dat heeft de rechter in Alkmaar vanmiddag bepaald.

Harren werd eind juli opgepakt nadat hij in een stampvol café in zijn woonplaats een pistool tegen het hoofd van zijn ex-stiefzoon had gezet. Begin vorig maand werd hij vrijgelaten, maar wel met een contact- en gebiedsverbod op zak.

'Vertrouwde omgeving'

De rechtbank ging akkoord met zijn vrijlating onder voorwaarde dat hij de komende maanden niet meer in zijn woonplaats Purmerend komt. Die speciale voorwaarden zijn dus nu versoepeld. "Goed nieuws! Beperking ingetrokken, mag weer terug mijn huis in in Purmerend", schrijft Harren op Facebook. "Gelukkig voor mijn dochter Semmy in haar vertrouwde omgeving!"

Harren moet zich nog op een later moment verantwoorden voor de rechter vanwege het vuurwapen-incident. Op 8 november moet hij voorkomen.

'Leef vanuit een kofferbak'

In een interview zei Harren samen met z'n dochter te leven vanuit een kofferbak. "Ik heb al mijn kleren die ik al had in mijn kofferbak. De ene keer slaap ik bij mijn zoon en de andere keer bij vrienden. Het is geen doen zo, want ik mag mijn eigen huis niet in", zei hij in het interview.

Bekijk hieronder het hele interview met Harren: