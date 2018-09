Har de groenteman neemt afscheid: ''Ik heb menig traantje weggepinkt''

SINT PANCRAS - Na vijftig jaar groente aan de deur te hebben verkocht in Alkmaar en omgeving houdt Har de groenteman het voor gezien. Harry Jonker is begonnen aan zijn laatste rondes. ''Vooral het contact met de klanten ga ik ontzettend missen. Ik heb al menig traantje weggepinkt.''

Hij begon ooit op z'n zeventiende bij zijn vader en nam later het stokje van hem over. Na vijftig jaar zit het erop voor de groenteboer uit Sint Pancras. Zijn auto is aan vervanging toe en hij heeft geen opvolger. ''Ook merk ik aan mijn lichaam dat ik een dagje ouder wordt.'' En hoewel het afscheid hem zwaar valt, heeft hij zich er inmiddels bij neergelegd. ''Het is ook wel fijn. Er is meer in het leven dan groenteboer zijn.''

Aardbeien

Al zijn trouwe klanten krijgen naast de verse groente en fruit ook een afscheidskaart in hun handen gedrukt. Ze zullen hem en met name zijn heerlijke aardbeien missen. ''Dat zijn de lekkerste in de hele omgeving'', vertelt een van zijn klanten. ''Daar komen mijn kinderen zelfs voor naar huis.'' Een andere klant gaat de gezelligheid missen. ''Hij heeft voor iedereen een woordje klaar en roddelen doet hij nooit, helaas.''

In al die jaren heeft hij, ondanks de cocurrentie van de supermarkt, het hoofd boven water kunnen houden. ''Dat heb ik vooral te danken aan mijn trouwe klanten en het gaat natuurlijk ook om het leveren van goede kwaliteit.'' Daar komt nog eens bij dat hij in al die jaren nog nooit een dag gemist heeft. ''Als ik koorts had, ging ik gewoon door. Je hebt je handel en je moest.''

Krantenwijk

Toch is Harry niet het type om stil te zitten. Hij heeft thuis nog wat geitjes en kippen lopen en daar gaat hij met volle teugen van genieten. Ook neemt hij een krantenwijk. ''Ik ben toch altijd heel erg vroeg op. En waarom zou ik niks gaan doen? Ik ben toch nog hartstikke jong man!''