Duits bedrijf neemt Navads over Foto: Navads

AMSTERDAM - Het Amsterdamse bedrijf in locatiegegevens Navads is overgenomen door het Duitse Uberall. Navads is een leverancier van software voor het beheer van locatiegegevens voor de kaarten- en navigatieindustrie.

Het bedrijf werkt samen met kaartenontwikkelaars als Google, Apple, TomTom en HERE. Navads bedient onder meer verschillende tankstationketens door zichtbaar te blijven in bekende kaart- en navigatiesystemen. Consumenten kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruiken om het dichtstbijzijnde pompstation te vinden. In 2006 werd Navads opgericht en stond sinds enkele jaren onder leiding van Lex ten Veen die het bedrijf samen met enkele aandeelhouders in handen had.