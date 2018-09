Meer ruimte voor versnellen woningbouw

NOORD-HOLLAND - Sneller en makkelijkere procedures om het bouwen van woningen te verduurzamen. Dat kan door gemeenten nu al gebruik te laten maken van instrumenten uit de omgevingswet om zo knelpunten op te lossen.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Met die wet is het bijvoorbeeld makkelijker en sneller om bouwprojecten te starten volgens Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Hembrugterrein

"Een mooi voorbeeld is het Hembrugterrein in Zaanstad", volgens Ollongren. "Met behulp van de Crisis- en herstelwet is een bestemmingsplan vastgesteld in de geest van de Omgevingswet. Dit experimentele bestemmingsplan biedt ruimte aan zo’n 1000 woningen. Dit kan met de aanpassing nog makkelijker en beter gebeuren.”

Aanjagen

Volgens Ollongren is het het bouwen van woningen een lokale opgave. "Mijn rol is het om de woningbouw in Nederland aan te jagen. Gemeenten en provincies kunnen door de Crisis- en herstelwet nu al gebruik gaan maken van instrumenten uit de Omgevingswet en zo knelpunten oplossen. Ook kunnen zij direct ervaring opdoen met de Omgevingswet."

Sneller

Door de Crisis en herstelwet is al sinds 2010 de ontwikkeling van wegen, bedrijventerreinen, woningen en windmolenparken versneld. Maar ook gaat het vergroten van duurzaamheid van bouwprojecten sneller. Het streven is om de wet in 2019 in werking te laten treden.