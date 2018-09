Identiteit bekend van man die zwangere vrouw mishandelde in Hilversum

HILVERSUM - In het onderzoek naar de mishandeling van een zwangere vrouw op 28 juni aan de Kerkstraat, heeft de politie de identiteit van de verdachte kunnen vaststellen. Dit lukte met behulp van tips die binnenkwamen nadat er camerabeelden werden vrijgegeven.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte in een kledingwinkel de vrouw op haar hoofd slaat. Vervolgens vlucht hij ervandoor op een scooter. De beelden werden gisterenavond vrijgegeven in ons programma Bureau NH en dit leidde tot een aantal bruikbare tips.