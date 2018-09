Hilversum wil af van onbewaakte spoorwegovergangen

HILVERSUM - ProRail en de gemeente Hilversum willen de laatste onbewaakte overwegen in Hilversum opheffen. Het gaat om de spoorwegovergang op de Maartensdijkseweg en het Lambert Veenspad. Beiden op het traject van de spoorlijn Hilversum-Utrecht.

ProRail vindt de onbeveiligde overwegen levensgevaarlijk en niet meer van deze tijd. Vorig jaar gebeurden er meerdere ongelukken op zo'n overweg. De gemeente en ProRail willen binnen een paar jaar van de overwegen af.

Lees ook: Nog tien onbewaakte overwegen in Noord-Holland

In Hilversum zijn de laatste onbewaakte overwegen in het Laapersbos. Op de plek van de overweg op de Maartensdijkseweg willen ze een fietsviaduct maken. Ze verkiezen een fietsviaduct boven een fietstunnel omdat dat simpelweg goedkoper is.

Het plan wordt nu onderzocht en zou in 2020 uitgevoerd moeten worden.