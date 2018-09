Deel dit artikel:













Uitgeest draait warm voor Monumentendag: "Kerkklok laat kenners watertanden" Foto: NH / Dennis Mantz

UITGEEST - Siem Cornelisse windt al 40 jaar het uurwerk van de dorpskerk in Uitgeest op. Dit keer doet hij dat met nog meer zorg dan hij gewend is, want zaterdag wordt hier bij 'zijn' bijzondere Hemony-kerkklok Monumentendag ingeluid. "Die klok is een bijzonderheid."

Cornelisse stapt voor een laatste controle de hoge toren van de Protestantse kerk binnen. Na een drietal stijle trappen hangt de 70-jarige aan een klepel, pal naast de Hemony-klok. "Dit is wel zo mooi", steekt hij van wal. "Deze klok hoort bij het dorp. Als je 'm hoort dan ben je weer thuis. En ja dat geluid: Kenners watertanden als je 'm hoort galmen." Eeuwenoud

De kerkklok is gebouwd in 1642 en mag gerust als een 'zware jongen' worden beschouwd. "Hij weegt 1650 kilo, schoon aan de haak. Er komt een prachtige d-klank uit. En ook het uurwerk gemaakt door Batstra mag er zijn. Vroeger deed ik het met de hand, maar tegenwoordig wind ik hem wekelijks op met behulp van een elektramotor", aldus Cornelisse tegen NH Nieuws. Monumentendag

Zaterdagochtendvroeg zal wethouder cultuur, Cecilia van Weel, Monumentendag in de kerktoren inluiden. "Ontzettend leuk, want dit geeft juist de bekendheid aan de monumenten die ze verdienen. Ik hoop dat iedereen even komt kijken. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor."