Ziyech gelooft in overwintering Champions League

AMSTERDAM - Hakim Ziyech ziet volop kansen voor Ajax in de Champions League. De Marokkaan denkt met de Amsterdammers te kunnen overwinteren in het miljoenenbal, zo zegt hij.

Ajax is in Groep E ingedeeld bij Bayern München, Benfica en AEK Athene. "Een prachtige groep natuurlijk, vooral met Bayern München, maar eigenlijk zijn alle tegenstanders mooi", zegt de 25-jarige middenvelder tegen Voetbal International. "En vol kansen. Met deze selectie moeten we in staat zijn te overwinteren in de Champions League", aldus de positief gestemde Ziyech.

Ziyech, die afgelopen maandag nog de Gouden Schoen in ontvangst nam, ziet dat Ajax de nodige veranderingen heeft ondergaan in vergelijking met vorig jaar. "Het grote verschil is dat we veel meer van elkaar eisen. We hebben meer ervaring, daardoor een betere mix, en meer kwaliteit in de groep. Het niveau is omhooggegaan, dat merk je elke dag. Tadic, Blind, Frenkie de Jong die weer fit is, noem maar op. Alles valt op zijn plek."

Vuile meters

"We hebben een bepaalde spirit, we weten wat we willen. Kampioen worden, de KNVB-beker winnen, spelen in de Champions League. Ik denk dat we dat als team ook uitstralen. We knokken met z'n allen, voor elkaar, pakken ook allemaal vuile meters, geven niet op, en zijn voetballend zo veel beter"