Sowieso tot 2020 betaald parkeren op strand bij Texel

TEXEL - Het betaald parkeren op de strandslagen bij Texel wordt op zijn vroegst in 2020 afgeschaft, dat heeft wethouder Hennie Huisman (VVD) laten weten tijdens een commissievergadering.

In het coalitieakkoord van Texels Belang, VVD en GroenLinks staat het afschaffen van het betaald parkeren duidelijk benoemd. Ook was het één van de speerpunten in de campagne van Texels Belang. Maar volgens mediapartner De Texelse Courant moet dit plan van tafel, willen de coalitiepartijen een sluitende begroting maken.

"Dit jaar gaat dat zeker niet gebeuren. Ik kom volgend jaar met een voorstel aan de raad waarin ik de voor- en nadelen op een rijtje zet", aldus Huisman.