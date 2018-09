Organisator muziekfeest maakt posters in stijl vernielde voorgangers

HEILOO - Fletcher Events heeft op een creatieve manier gereageerd op de vernieling van reclameposters een maand geleden.

Het promotiemateriaal voor een muziekfeest in Heiloo is nu opnieuw gedrukt, maar dit keer in de stijl van de graffitispuiters die de posters eerder hadden beklad.

"Dat is gedaan om de 'kunstenaar' te laten weten dat de organisatie zijn daden heeft opgemerkt heeft", aldus Fletcher Events. De vernieuwde banners voor het feest, Qmusic Foute Party, zijn vorige week op de reclameborden geplakt.