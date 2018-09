Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schip 'aangemeerd' bij nieuw icoon Den Helder Foto: Den Helder Actueel/Bert Aggenbach

DEN HELDER - Was het nu een bolder of een beting? Nieuwediepers waren er niet over uit, maar de gemeente presenteerde het nieuwe icoon vorige week als de "dubbele bolder". Het eerste schip lijkt al bij het gigantische monument op het Stationsplein in Den Helder te zijn aangemeerd, afgaande op een foto die gisteren is gemaakt.

Mediapartner Den Helder Actueel concludeerde dat de maritieme sector daarom haar 'eigen' icoon al had gevonden. Het schip was echter al gauw weer vertrokken, stond er grappend in het artikel. "Onderdeel van het kunstwerk? Een grapje? Het begin van…?" Wie het touw om de bolder heeft geslagen, vertelt het verhaal niet.