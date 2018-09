Strijdbare Misha Salden met FC Volendam naar de koploper

VOLENDAM - Terwijl het dorp zich opmaakt voor de Volendammer kermis reist de voetbalclub vrijdagavond naar Deventer voor de ontmoeting met koploper Go Ahead Eagles. Ondanks dat Go Ahead de favoriet is, toont trainer Misha Salden zich strijdbaar. "Zij hebben ietsje meer geld, maar wij kunnen daar gewoon winnen hoor."

Salden kan geen beroep doen op Joey Veerman die tegen Jong AZ (1-1) een gebroken middenvoetsbeentje opliep. Daar staat de terugkeer van Anthony Berenstein tegenover.

Cas Peters

De basisformatie voor het treffen in de uitverkochte Adelaarshorst houdt de trainer nog even voor zich. "De jongens weten het ook nog niet. Er zijn wat lichte pijntjes. Morgen maken we bekend wie er gaan spelen." Zeer waarschijnlijk staat de van FC Emmen overgekomen Cas Peters voor het eerst in de basis.

Boy Deul zit nog altijd niet bij de selectie. Hij is bezig zijn conditionele achterstand in te lopen, maar Salden wil daar geen risico bij nemen. Zo hebben Kevin Visser en Alex Plat lichte klachten.

Hobie Verhulst

Go Ahead kent, zeker na de teleurstellende zeventiende plek van vorig seizoen, een prima start van de competitie. Trainer John Stegeman klopte achtereenvolgens Jong Utrecht (5-0), FC Eindhoven (1-2) en MVV Maastricht (1-2). In de laatste wedstrijd stopte voormalig FC Volendam-doelman Hobie Verhulst bij een 1-1 stand een strafschop van MVV.

Salden: "Het hangt niet zozeer op Go Ahead, maar wij moeten potverdikkie ook de punten pakken. We hebben er één maar dat hadden er vier moeten zijn."

Go Ahead Eagles - FC Volendam begint morgenavond om 20.00 uur. Je kunt de wedstrijd live op de radio volgen bij NH Sport. Edward Dekker is in Deventer de verslaggever. De uitzending begint al om 19.00 uur.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Van Stappershoef; R. Schouten, M. Tol, Bäly, Kok; Visser, Peters, Plat; Doodeman, Ten Den en Antwi