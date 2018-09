Deel dit artikel:













Deel winkelcentrum Noorder Arcade in Alkmaar binnenkort gesloopt Foto: Google Streetview

ALKMAAR - Het gedeelte van winkelcentrum Noorder Arcade in Alkmaar, waar vroeger de Mediamarkt in was gevestigd, wordt binnenkort gesloopt. Het verblijfsgebied aan de Noorderkade moet op deze manier aantrekkelijker worden.

Ook andere bebouwing die in de loop van de jaren aan de vroegere chocoladefabriek Ringersfabriek vast kwam te zitten wordt gesloopt, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De fabriek, die wordt opgeknapt, zal hierdoor vrij komen te staan. Alleen het gedeelte waar speelgoedwinkel Toys 'R Us in is, blijft overeind en wordt gerenoveerd. Chocolate Experience

In 2011 werd Ringers een gemeentelijk monument. Daarna kwam een ondernemer met het idee om er een 'Chocolate Experience' in te vestigen, maar dat plan ging niet door omdat de financiering niet rond kwam. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling heeft sinds dit jaar het gebouw in handen. Op de benedenverdieping komt een foodhal in combinatie met horeca. De vier verdiepingen daarboven worden voor appartementen bestemd.