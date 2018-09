Tekort aan vakmensen in de bouw duurt voort

AMSTERDAM - Er is nog steeds een tekort aan bouwvakkers. Jonge mensen voelen zich niet aangetrokken tot de bouw. Vernieuwende bouwmethoden zijn mogelijk de oplossing.

Dat denkt Lars Pater, projectmanager bij IJbouw B.V. "Maar dat is dan wel een mindset die je met z'n allen moet hebben. Want als je aan het vernieuwen bent, heb je ook een stuk onbekendheid", zegt Pater.

Prefab

Prefab zou een van die vernieuwende bouwmethoden kunnen zijn. Dat betekent dat onderdelen van het huis al in een fabriek worden gemaakt. Vervolgens monteren bouwvakkers de verschillende onderdelen op de plek van het nieuwe huis. Het voordeel daarvan is dat het werk eenvoudiger wordt en sneller gaat.

Bouw Woon Leef

Het programma Bouw Woon Leef kijkt deze maand met extra aandacht naar het tekort aan bouwvakkers en innovatie als mogelijke oplossing. Pater komt daarbij aan het woord, evenals leerling Redouan, die erg te spreken is over zijn beroep: "Het is leuk, afwisselend en ik fiets met trots langs projecten waar ik aan gebouwd heb".

De uitzendingen verschijnen gedurende de maand op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.