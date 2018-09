Kunstenaar Rob Scholte dreigt inboedel kwijt te raken

DEN HELDER - Als kunstenaar Rob Scholte zijn inboedel niet uiterlijk 1 oktober ophaalt, worden de persoonlijke spullen bij openbare veiling verkocht. Daar dreigt de gemeente Den Helder mee, aldus de Helderse wethouder Michiel Wouters.

Scholte kan de huisraad echter niet zomaar ophalen, vertelt Michiel Wouters in het Noordhollands Dagblad. Hij krijgt de spullen alleen mee als hij de rekening van 60.000 euro betaalt voor het opslaan ervan. "Het gaat om 800 kubieke meter huisraad. Het opslaan kost 8000 euro per maand. Dat geld moet de belastingbetaler opbrengen."

Sinds de ontruiming van het Rob Scholte Museum in april liggen de spullen opgeslagen. Scholte reageert volgens Wouters niet op aanmaningen, waarna nu dus het besluit is genomen om - bij geen reactie - de inboedel bij openbare veiling te verkopen.

De kunstwerken blijven opgeslagen. Pas wanneer hij de rekening van de ontruiming, de opslagkosten en een achterstallige energierekening betaalt, krijgt Scholte zijn collectie terug.

De advocaat van Scholte, Benno Friedberg, geeft tegenover het dagblad aan dat de kunstenaar het niet zover laat komen dat zijn spullen bij opbod moeten worden verkocht. Wel zegt hij de ontruiming bij de rechter aan te vechten. Als Scholte gelijk krijgt, zullen de spullen volgens Friedberg direct terug moeten naar de kunstenaar.

Scholte had in het gebouw aan de Middenweg zowel zijn woning als zijn atelier en voerde een jarenlange strijd tegen de gemeente om er te mogen blijven. Hij had een overeenkomst met de gemeente, maar deze werd in maart vorig jaar opgezegd. Sindsdien bestreden de twee partijen elkaar via de rechtbank. Ook stopte Scholte met het betalen van de maandelijkse kosten voor gas, water en elektra.

De kwestie bereikte in april een hoogtepunt met de ontruiming van het museum. In juli is het pand, dat vroeger dienst deed als postkantoor, door de gemeente verkocht aan het aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V.