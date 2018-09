De Peiling: 'Knappe vrouwen vaker te laat'

NOORD-HOLLAND - Heb jij ze op het werk, in je vriendenkring of familie? Mensen die steevast tien minuten te laat komen en daar mee wegkomen? Dat zou wel eens met hun uiterlijk te maken kunnen hebben.

Aantrekkelijke vrouwen

Volgens psycholoog Jeffrey Wijnberg komen vrouwen vaker te laat dan mannen. Vooral aantrekkelijke vrouwen hebben hier volgens hem een handje van.

Koninginnen

"Vrouwen die een goede uitstraling hebben, aantrekkelijk en aardig gevonden worden, merken al snel dat ze het te laat komen kunnen maken", Zegt Wijnberg tegen RTL Nieuws. "Het geeft ze een bepaalde status en macht. Al is de vergadering al begonnen, het wordt hen niet aangerekend als ze te laat zijn." Dit type vrouw waant zich volgens de psycholoog "een soort koningin die zich meer kan veroorloven dan anderen."

Altijd te vroeg

Ook structureel te vroeg komen zegt volgens Wijnberg iets over je persoonlijkheid. "Dat zijn toch vaak meer de dwangneuroten onder ons. Die zijn liever twintig minuten te vroeg dan een minuut te laat", zegt de psycholoog. "Ze willen ten koste van alles als betrouwbaar worden gezien en te laat komen past niet in dat plaatje. Afspraak is afspraak."

Wat vind jij?

Ben jij een notoire te laat komer of altijd stipt op tijd? Stoort het je als mensen op zich laten wachten? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.