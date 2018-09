Deel dit artikel:













'Wild-bbq'er' zorgt voor veel rook langs de A10 Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - In eerste instantie ging de brandweer uit van een bermbrand langs de ring A10 in de buurt van het Coenplein in Amsterdam. Eenmaal ter plaatse bleek er toch iets anders aan de hand te zijn.

Volgens Rijkswaterstaat ging het namelijk niet om een bermbrand, maar om iemand die er zat te barbecueën. De rook die daar vandaan kwam, trok over de weg. De barbecue liefhebber is vervolgens vriendelijk verzocht om zijn vleesjes ergens anders te gaan braden.