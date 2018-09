SCHAGEN - Dieven hebben vannacht een witte aanhanger gestolen die geparkeerd stond aan de Iepenlaan in Schagen. In de aanhanger zat hoefsmidmateriaal.

Dat schrijft onze mediapartner Schagen FM.

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten over de diefstal of weten waar de aanhanger staat, kunnen met de politie bellen via 0900-8844.