'14-jarige jongen' pleegt overval op Kruidvat Haarlem Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Drogisterij Kruidvat aan het Marsmanplein in Haarlem is vanochtend overvallen. Er wordt een veertienjarige jongen gezocht in verband met het misdrijf, dat meldt Burgernet.

De Kruidvat is door de overval gesloten voor publiek. Via Burgernet is er een oproep gedaan om uit te kijken naar een veertienjarige jongen.