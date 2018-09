Weekje 'rust' voor omwonenden Aalsmeerbaan Schiphol

SCHIPHOL - Omwonenden van de Aalsmeerbaan, een van de zes start- en landingsbanen van Schiphol, kunnen even een weekje rustig ademhalen. Die baan wordt namelijk van maandag 10 tot en met 17 september gesloten om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Tijdens het onderhoud wordt er rubber van de Aalsmeerbaan verwijderd, wordt asfalt en beton gerepareerd en wordt de baanverlichting gereinigd. Zodra de Aalsmeerbaan wordt gesloten, zullen onwonenden van de Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan dat wel merken, want die banen zullen vaker worden ingezet.

Lees ook: Aalsmeer vreest voor meer nachtvluchten: "Het is alsof ze door je slaapkamer vliegen

Inwoners van Aalsmeer klagen over het toenemende nachtelijke gebruik van de Aalsmeerbaan. De gemeente heeft een brandbrief naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd over de nachtvluchten. Sinds 1 september zijn die weer toegestaan op de Aalsmeerbaan.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland gaat het om maximaal twee tot vier nachten in negen maanden. In die periode wordt de verkeerstoren verbouwd en werken de verkeersleiders in de minder hoge noodtoren. Daar is het zicht beperkter en is meer gebruik van de nabijgeleden Aalsmeerbaan noodzakelijk.