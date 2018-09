Helft minder CO2-uitstoot met nieuwe installatie Tata Steel

IJMUIDEN - De uitkomsten van de testen met de HIsarna-installatie van Tata Steel zijn positief volgens het bedrijf. Daaruit blijkt dat de technologie de CO2-uitstoot van het staalproductieproces met meer dan 50 procent kan verminderen.

Het bedrijf deed onder meer testen met staalschroot en biomassa. Door het gebruik van staalschroot zijn er minder grondstoffen nodig dan in het gebruikelijke hoogovenproces.

"Met het ontwikkelen van deze technologie geven we concreet invulling aan onze ambitie om hét staalbedrijf te worden dat duurzaam is in alle opzichten", zegt Hans Fischer, CEO van Tata Steel in Europa.

Efficiënter

Het productieproces van de HIsarna is ook efficiënter dan het huidige proces. De installatie met de nieuwe technologie heeft een maximale productiecapaciteit van 60.000 ton vloeibaar ruwijzer per dag. Ter vergelijking: Hoogoven 7 in IJmuiden produceert 10.000 ton vloeibaar ruwijzer per dag.

Volgende stappen

Na de hoopvolle resultaten zal Tata Steel verder gaan met het testen van de installatie. Op termijn moeten dergelijke installaties de hoogovens volledig vervangen. Daarnaast wil het bedrijf de HIsarna-technologie ook commercieel beschikbaar maken.