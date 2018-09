UvA stopt met verkoop van concentratiepillen in snoepautomaten

AMSTERDAM - (AT5) De Universiteit van Amsterdam is gestopt met het verkopen van zogenaamde concentratiepillen in de automaten. Dat gebeurde na een succesvol protest van een apotheker en tevens student van de UvA.

De pillen, zogenaamde Braincaps, liggen gewoon tussen de condooms, Rennie's en de geodriehoeken in de automaat. Onzin, vond de student en apotheker. "Er wordt al genoeg misbruik van Ritalin gemaakt", zegt hij in NRC. Of de pillen überhaupt werken is nog maar de vraag. Volgens de student is het volledige kwakzalverij. De pillen kosten 6,99 euro.

Red Bull

Even op een rijtje: in de zogenaamde Braincaps zit voornamelijk cafeïne. Alleen in één zo'n pil zit zeker anderhalf keer zoveel cafeïne dan in een blikje Red Bull en ietsje minder dan twee kopjes espresso. Ook zitten er allerlei kruiden en stoffen in die kalmerend en rustgevend zouden moeten werken, maar niks daarvan is bewezen. De beheerder annex leverancier van de automaten meldt dat de pillen een natuurlijk substituut zijn voor het ad(h)d-medicijn Ritalin.

Na klachten heeft de UvA de pillen verwijderd. De student die de melding deed heeft nog een tip voor betere concentratie: afleiding weghalen is concentratie verhogen.