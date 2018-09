'Gevaar in de lucht': KLM-pilote op non-actief gesteld

SCHIPHOL - Een 45-jarige pilote bij KLM is op non-actief gesteld door haar werkgever. Dat meldt De Telegraaf. Ze zou een 'gevaar zijn in de lucht'. De vrouw werkte al tien jaar voor de vliegmaatschappij, maar ondanks meerdere trainingen bleef haar niveau ondermaats.

De pilote, boos en geërgerd door haar ontslag, stapte naar de rechter, maar die gaf KLM gelijk. De vrouw werkte jaren als tweede co-piloot op langere vluchten. Hier stond zij klaar om de co-piloot en de eerste piloot over te nemen, als zij aan een pauze toe waren.

Ze wilde een promotie naar eerste piloot. Maar bij de tests voor deze functie kwam aan het licht dat de vrouw niet zelfstanding kon vliegen, aldus De Telegraaf.

Drie keer verkeerd

De vrouw kreeg de kans zich te verbeteren, maar na drie keer was er geen verbetering in haar vliegvaardigheid. "Haar basisvaardigheden schieten tekort en ook haar prioriteitstelling laat te wensen over. Haar vlieggedrag is onvoorspelbaar en niet consistent, informatieverwerking is onder de maat", besloot haar trainingsmanager.

De pilotenbond VNV overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.