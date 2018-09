Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fiets plots in vuur en vlam Foto: Inter Visual Studio / Laurens Niezen

AALSMEER - Een fiets is afgelopen nacht aan het Drie Kolommenplein in Aalsmeer in vlammen opgegaan.

De fiets stond geparkeerd in de fietsenstalling van het gezondheidscentrum De Driekolommen. Volgens ooggetuigen zou het een elektrische fiets zijn. De brandweer heeft het vuur geblust, voordat het meer schade aan kon richten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.