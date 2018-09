Langzaam maar zeker krabbelt Sint-Maarten weer overeind: De eerste strandtenten zijn weer open

SINT MAARTEN - Precies één jaar geleden raasde de orkaan Irma over Sint-Maarten. Het eiland werd totaal verwoest. Volgens oud-marinier Willem Dekker, die op het eiland woont, is de wederopbouw inmiddels goed op weg en komt het normale leven weer op gang.

Willem Dekker deelt niet het beeld dat het op Sint-Maarten nog steeds een puinhoop is en er niets gebeurt. "Overal waar je kijkt zie je mensen aan het werk, worden er daken gerepareerd en worden gebouwen hersteld. Iedereen probeert gewoon terug te bouwen wat ze verloren hebben”, vertelt Willem door de telefoon vanaf Sint-Maarten aan zijn dochter Robyn in Nederland.

Volgens Willem is met name de toeristenindustrie keihard bezig om het eiland zo snel mogelijk leefbaar te maken. "Zodat de toeristen het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn, dat ze weer die mooie stranden zien die we hier op het eiland hebben. De eerste strandtenten zijn weer open en er zijn heel veel restaurants die heropend zijn.”

Teruggegooid in de tijd

In de binnenstad van de hoofdstad Philipsburg gaat het volgens Dekker helemaal de goede kant op. "Aan de zeekant heb je Frontstreet en Backstreet, dat is gewoon weer zoals het vroeger was. Alles draait weer, iedereen is positief gestemd.”

Dekker is overtuigd dat het eiland er bovenop komt, zolang er maar geen nieuwe stormen en orkanen komen. "Als dat zou gebeuren, dan worden we gewoon weer zes of zeven maanden teruggegooid in de tijd, dat moeten we niet hebben nu". besluit de oud-marinier.