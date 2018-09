Politie zoekt vier inbrekers: laptop en sieraden gestolen

PURMEREND - De politie is op zoek naar een viertal dat wordt verdacht van een woninginbraak in Purmerend. Bij de inbraak werden een laptop en sieraden meegenomen.

Op donderdagmiddag 17 mei bellen de vier vrouwen aan bij een huis aan de Zambezilaan. Even later zijn ze terug in het gezelschap van twee mannen.

Ze breken in en verlaten het huis met een laptop en sieraden. Herken je deze inbrekers of weet je van wie de spullen zijn die we eerder lieten zien, bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000.