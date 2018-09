Politie zoekt getuigen van brandstichtingen in Aalsmeer

AALSMEER - Aalsmeer werd vorige week opgeschrikt door meerdere brandstichtingen. De politie is op zoek naar de daders.

"Als er binnen een aantal uur op vier plekken dit soort branden ontstaan, dan is er wat ons betreft geen sprake van toeval", meldt politiewoordvoerster Esther Izaks aan Bureau NH.

De eerste melding is zondagavond 26 augustus. Rond 22.30 uur staat op de Legmeerdijk, ter hoogte van de Japanlaan een container in brand. Vlak daarna moet de brandweer voor een brandende scooter opnieuw uitrukken naar de Legmeerdijk.

Even voor middernacht komt de derde melding binnen. Voor een woning aan de Pontweg staat een kliko in brand. De bewoners liggen te slapen, maar worden gelukkig door de brandweer gered via een balkon.

Een kwartier later, rond 00.15 uur, staat een kledingcontainer op de Aalsmeerderweg in brand. De schade is pas de volgende dag goed zichtbaar.

De politie houdt rekening met één dader, of een groep van daders. "Als er mensen zijn die iets hebben gezien, dan willen we dat graag weten. Het is goed mogelijk dat mensen een dader of meerdere daders in hun omgeving hebben gesproken."

Tips

Mensen met tips worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.

Bureau NH besteedde vanmiddag aandacht aan deze zaak.