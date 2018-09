Deel dit artikel:













Ondernemers centrum Haarlem betalen 2,5 miljoen voor meer bezoekers Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Ondernemers in het centrum van Haarlem betalen de komende vijf jaar gezamenlijk 2,5 miljoen euro om te investeren in de binnenstad. Doel is om meer bezoekers te lokken en 'de beste binnenstad van Nederland' te worden.

Zij hebben de grootste zogeheten bedrijfsinvesteringszone (BIZ) van Nederland opgericht. De ondernemers in de binnenstad kennen al sinds 2009 een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. Een evaluatie van dit fonds in 2017 liet zien dat de meerderheid van de bevraagde ondernemers om een invoering van een BIZ vroeg. Met de koppeling aan de WOZ-waarde van de panden zijn de lasten eerlijker verdeeld over de grote en kleine ondernemingen. Grotere winkels en ondernemingen betalen meer mee dan kleinere.