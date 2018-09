Kinderen in Zaandam doorweekt door regenbuien: "Proefwerk Frans helemaal nat"

ZAANDAM - De regen viel met bakken uit de lucht. Daarmee leek vandaag echt een eind te komen aan de zomer: voor veel Noord-Hollanders een sombere boodschap.

In Zaandam hadden vooral de kids last van het natte, Nederlandse weer. "Mijn proefwerk Frans is natgeregend", zegt een van de kinderen tegen NH Nieuws. Ook de kou is voor hen een ergernis. "Ik vind het niks. Het mag nou wel weer ophouden."

Een voorbijganger werd maar liefst drie keer natgeregend: "Heen en terug naar mijn werk en toen ik moest wachten op mijn trein. Helemaal kut."