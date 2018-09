Deel dit artikel:













Politie zoekt man die zwangere vrouw mishandelde in Hilversum Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - De politie is op zoek naar een man die een zwangere vrouw mishandelde in een winkel aan de Kerkstraat in Hilversum. Het slachtoffer werd op haar hoofd geslagen.

Op donderdagmiddag 28 juni staat het slachtoffer in de rij bij de kassa van een kledingwinkel aan de Kerkstraat in Hilversum. Als ze ziet dat er een jong stel is voorgedrongen ontstaat er een korte woordenwisseling. De vrouw zegt tegen het stel dat ze drie maanden zwanger is en niet uitgescholden wenst te worden. Daarop komt de jonge man naar haar toe en gaat vlak voor haar staan. Ze duwt hem van haar vandaan, maar de jonge man haalt uit en treft haar met zijn vuist vol op haar hoofd. Scooter

Na nog wat dreigende taal verlaat het stel vlug de winkel. Op camerabeelden is te zien dat ze vluchten op een scooter die op de hoek van De Groest en de Leeuwenstraat geparkeerd staat. De politie is op zoek naar de man. Mensen met tips worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844. Bureau NH besteedde vanmiddag aandacht aan deze zaak.