Hilversumse speurhond Ruby doet mee aan WK voor reddingshonden

HILVERSUM - In Hilversum woont misschien wel de beste speurhond van de wereld. Volgend weekend is het Wereldkampioenschap Speurhonden in Slovenië en Bas Esbach en hond Ruby doen mee. Ze maken kans, want de reddingshond werd bij de kwalificatie al twaalfde.

Het team moet op het WK zo snel mogelijk drie verstopte 'slachtoffers' vinden in een gebied van 40.000 m2. Één slachtoffer vinden is al een hele klus. "De uitdaging is om daar uberhaupt in te slagen", zegt Bas. "Want bij de meeste WK's zakt de helft".

Twaalfde van de zestig

Het WK is dan ook de wedstrijd der wedstrijden, maar Bas heeft moed - de kwalificaties gingen goed. "Wij staan op de lijst op plekje twaalf van de zestig die er komen."

Bas en Ruby proberen zich in de bossen rondom Hilversum tot in de puntjes voor te bereiden. Volgende week reizen ze af naar Slovenië. Het is Bas' eerste WK; Ruby is met haar vier jaar nog een jonge hond.

"Belangrijk is toch wel de hond. Dat je hond heel veel drive heeft en kwaliteiten om goed zijn neus te gebruiken. Dat hij goed kan lopen. En mijn rol is om al die energie te begrijpen en te sturen. En dat lukt best wel goed."

Blaffen maakt gelukkig

Ze gaan in ieder geval genieten van de speurtocht. "Het is heel leuk voor de hond om slachtoffers te vinden, maar het is ook heel leuk voor de geleider", vertelt Bas glunderend. "Elke keer dat je je hond hoort verwijzen, dus hoort blaffen, word je zelf ook gelukkig".

De zestig deelnemers van het WK komen uit 25 verschillende landen. Er doen zes Nederlanders mee. Het WK voor reddingshonden bestaat uit twee hoofddisciplines: een vlakte als zoekgebied en puin waar slachtoffers in gevonden moeten worden. Bas en Ruby doen mee in de vlaktecategorie.