Fietspad in duingebied Wijk aan Zee wordt deels gesloten om schade te voorkomen Foto: PWN

VELSERBROEK - Natuurbeheerder PWN sluit in totaal acht kilometer onverhard fietspad in het duingebied tussen Wijk aan Zee en Schoorl af. Dit wordt op zeven plekken gedaan, meldt PWN in een persbericht.

Naast het afsluiten van het fietspad worden op ruim vijftig plaatsen maatregelen genomen om het afsnijden van bochten te voorkomen. De acties zijn volgens PWN noodzakelijk om de natuurschade bij paden in het Noordhollands Duinreservaat te herstellen en te voorkomen. Intensief

Door het intensieve en toenemende gebruik van de paden door wandelaars, fietsers en mountainbikers gaan de paden steeds verder achteruit, zo meldt PWN. Hier wordt nu tegen opgetreden. De regels gaan per 1 oktober in. De twee weken voor de invoering van de aangescherpte reglementen worden mountainbikers door boswachter gewezen op de veranderingen. Mensen die na die datum toch de regels overtreden, kunnen een boete krijgen.