Noodweer: blanke straten en blikseminslag in Uithoorn

UITHOORN - De regen van vandaag heeft voor flink wat overlast gezorgd in de straten, huizen en winkels van Uithoorn. Zo rukte de brandweer uit naar de Prinses Margrietlaan vanwege de hevige regenval.

Op Twitter wordt veel geklaagd over de hevige regenval en de overlast. De gemeente Uithoorn laat weten dat ze proberen zoveel mogelijk meldingen over wateroverlast te verhelpen en prioriteit te geven vooral aan woningen die blank zijn te komen staan.





In winkelcentrum Zijdelwaard is zelfs de bliksem ingeslagen. Bezoekers zouden een flinke knal gehoord hebben en de sprinklers zijn daarna aangegaan, is te lezen op Twitter.

Mocht je overlast hebben door de hevige regenval, dan kun je dat melden via uithoorn.nl/melding