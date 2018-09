Deel dit artikel:













Hevige regenval geeft overlast in Uithoorn: "Ik sta te soppen in mijn schoenen!" Foto: Inter Visual Studio / NH Nieuws

UITHOORN - De regen van vandaag zorgde voor flink wat overlast in de straten, huizen en winkels van Uithoorn. Straten stonden blank en bewoners van de wijk Tamerdal klagen dat de gemeente niet te bereiken is voor hulp. "Ik sta te soppen in mijn schoenen en ze doen geen fuck", zegt een boze Uithoornaar tegen NH Nieuws.

Één dame vertelt dat het in haar buurt altijd raak is als het hard regent. "Het water kan hier niet goed worden afgevoerd. Ons huis is onderin ook niet helemaal dichtgemaakt." Ondertussen loopt haar man met emmers water naar buiten. "Mijn hele kelder staat blank." Kastje naar de muur

Een andere buurtbewoner zegt: "Ik heb het weleens meegemaakt, maar zoals vandaag? Absoluut niet." Niemand neemt de telefoon op bij de gemeente en als je de brandweer belt, word je van het kastje naar de muur gestuurd, klagen meerdere Uithoornaars. Via een tweet laat de gemeente Uithoorn weten weten dat ze proberen zoveel mogelijk meldingen over wateroverlast te verhelpen. Woningen die blank staan, krijgen prioriteit. "Mocht je overlast hebben door de hevige regenval, dan kun je dat melden via uithoorn.nl/melding." Bliksem

In winkelcentrum Zijdelwaard sloeg de bliksem in. Bezoekers zouden een flinke knal hebben gehoord, waarna de sprinklers werden geactiveerd. Een beetje pret

Een handjevol (jonge) bewoners van de wijk hadden wél plezier aan de straten die blank stonden. Dat kan je zien in onderstaande video.