Amsterdammer bouwt synagoge in Israël: "Eerbetoon aan mijn vergaste voorouders"

AMSTERDAM - Mevo Horon, een klein, Israëlisch stadje in de buurt van Jeruzalem, is het decor van iets heel bijzonders. De van origine Amsterdamse Israëliër Pesach Pop bouwt hier een synagoge die vroeger in de Achterhoek heeft gestaan.

Pop deed onderzoek naar zijn voorfamilie: Amsterdamse Joden die in de 19e eeuw uit armoede de hoofdstad verlieten en een nieuw bestaan opbouwden in het Gelderse plaatsje Terborg. Al snel stond er een synagoge in het dorp. Maar niet voor lang.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Joodse bewoners afgevoerd en werd de synagoge gebombardeerd. Niets herinnerde meer aan de eens zo bloeiende Joodse gemeenschap in het dorp.

Statement

Bij de Israëlische Pop groeide het idee om de synagoge die ooit in Terborg stond te herbouwen in Israël. Er was niets over van de oude synagoge, maar de originele bouwtekeningen bleken gewoon op internet te staan. Pop: "Het leek me leuk om zoiets in Israël op te bouwen. Als statement!"

Tien jaar lang was hij er mee bezig, maar nu staat het er: een nieuwe 'oude' synagoge, middenin het kleine plaatsje Mevo Horon. En hij is in gebruik. Zelfs de oude torarollen, die in de oorlog in veiligheid zijn gebracht, worden gebruikt. Voor Pop is dit niet zomaar een gebedshuis. "Het is een eerbetoon, een herdenkingsproject voor onze overgrootouders die in Europa zijn vergast."