"Had graag met Ajax in de Champions League gespeeld"

ZEIST - Ondanks dat Justin Kluivert tegenwoordig in Italië bij AS Roma voetbalt, probeert hij zijn oude club Ajax nog zoveel mogelijk te volgen. "Het zijn mijn echte vrienden die daar nog rondlopen. Ik heb ook nog vaak contact met hen."

"Ik heb dit seizoen tot nu toe weinig wedstrijden kunnen kijken", vertelt de negentienjarige linksbuiten. "Maar ik heb wel de standen steeds in de gaten gehouden. Wat ik heb gezien, zag er goed uit. Dat vind ik ook echt mooi, en leuk voor de jongens, want het zijn mijn echte vrienden die daar nog rondlopen. Ik heb ook nog vaak contact met hen", aldus Kluivert.

Even wennen

Het is voor de geboren Zaandammer nog wel even wennen om in een ander shirt te spelen dan dat van de Amsterdammers, zo zegt hij tegen Voetbal International. "Ik liep al mijn hele leven bij Ajax rond en dan nu opeens niet meer. Het is gek om mezelf niet meer te zien in dat shirt. Dat is meer omdat ik er altijd heb gespeeld, niet omdat ik daar nu wil staan, want ik ben blij dat ik de stap naar AS Roma heb gemaakt. En dat is een prachtige club."

Kriebels

"Ik had natuurlijk graag met Ajax in de Champions League willen spelen, maar wij spelen met AS Roma ook Champions League. Tijdens de loting had ik ook al kriebels in mijn buik bij de gedachten dat we bij elkaar in de groep zouden komen. Dat was echt leuk geweest en ik was ook benieuwd hoe dat zou zijn. Maar het lot bepaalde anders, dus ik heb er nu ook niet langer meer over nagedacht."

Kluivert tegen Real Madrid

AS Roma werd tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Real Madrid, CSKA Moskou en Viktoria Plzen. Kluivert, die Ajax afgelopen zomer ruim zeventien miljoen euro opleverde, speelde tot nu toe 64 minuten in de Serie A. Daarin gaf de jongeling één assist.