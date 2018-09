Uitslapen dankzij de Noord-Zuidlijn

BROEK IN WATERLAND - Het is vandaag voor veel middelbare scholieren de eerste schooldag. Voor Dim Koning begint de dag goed, want hij draait zich nog eens een keer om in zijn bed.

Dim woont in Broek in Waterland en zit op school in Amsterdam Zuid. Vorig jaar ging zijn wekker nog om 6.30 uur, maar dankzij de komst van de Noord-Zuidlijn kan hij een half uur later opstaan.

Maar verloopt de reis via de nieuwe metrolijn dan ook helemaal vlekkeloos? Dim testte zijn nieuwe route voor ons uit. "Het ziet er mooi uit en hij gaat supersnel," zegt Dim. Hij is blij met de nieuwe metro. "Vorig jaar was ik soms langer dan een uur onderweg, nu red ik het in een half uur."

Niet iedereen is even blij. Wie naar Amsterdam Oost of West moet heeft een extra overstap. "Het is een mooi project, die nieuwe metro, maar ik ben nu veel langer onderweg," zegt middelbare scholier Rayan Marechal op Centraal Station. Meer tijd om huiswerk te maken onderweg? "Dat zou wel moeten, maar dat doe ik niet, haha."