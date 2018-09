Deel dit artikel:













Overleden vrouw gevonden in water Middenbeemster Foto: HFV Foto: HFV

MIDDENBEEMSTER - Een overleden vrouw is vanmiddag in het water gevonden bij de Bamestraweg in Middenbeemster. In de omgeving is ook een scootmobiel aangetroffen.

Het gaat om een 60-jarige vrouw uit Middenbeemster. De politie vermoedt dat de vrouw door een ongeluk om het leven is gekomen. Naar de precieze toedracht wordt nog onderzoek gedaan. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd gevonden in de buurt van zorgcentrum Breidablick. Of ze daar ook verbleef is niet duidelijk. Een woordvoerder van het zorgcentrum kan nog geen uitspraak doen over het incident.