Stadhuis Hoorn moet energiezuiniger, vindt gemeente

HOORN - Het Hoornse college gaat onderzoeken hoe het stadhuis aan de Nieuwe Steen energiezuiniger kan worden om het te laten voldoen aan de wettelijke normen. Er worden verschillende scenario's onderzocht: van renovatie tot nieuwbouw.

Het stadhuis heeft energielabel G, maar vanaf 2023 moeten kantoorpanden verplicht energielabel C of beter hebben. Na 2030 zijn de eisen nog verder aangescherpt, dan is energielabel A noodzakelijk.

Maar er is volgens het college meer mis met het stadhuis. Zo voldoet het gebouw klimatologisch niet en is de inrichting van het gebouw 'gedateerd en niet passend bij de huidige manier van werken'.

Ingrijpend

Er worden diverse ideeën onderzocht, variërend van een ingrijpende verbouwing tot nieuwbouw op een andere locatie. De gemeenteraad en de stad worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Het voorstel voor het onderzoek wordt op 18 september in de raadscommissie en op 25 september in de gemeenteraad besproken.