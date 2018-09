Deel dit artikel:













Autobestuurder raakt te water op Texel Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

DE WAAL - Een automobilist is vandaag te water geraakt langs de Oosterenderweg in het Texelse De Waal. De auto is total loss, maar wat de persoon mankeert is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht.

Het ongeval gebeurde rond half drie en er was één auto bij betrokken. Het slachtoffer moest door de brandweer uit het voertuig worden geknipt. Uit voorzorg werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek niet nodig.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.