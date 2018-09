Huizenprijzen op niveau van voor de kredietcrisis

NOORD-HOLLAND - Tien jaar na het uitbreken van de kredietcrisis zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland terug op het niveau van 2008. Er zijn echter grote regionale verschillen.

In een stad als Amsterdam ligt de prijs duidelijk boven die van tien jaar geleden. In de provincie Noord-Holland lag de gemiddelde prijs zo’n 13 procent hoger. En ook in Flevoland is de prijs 5 procent hoger dan tien jaar geleden. In grote delen, voornamelijk buiten de Randstad, liggen de prijzen nog lager dan in 2008.

Kredietcrisis

De in september 2008 uitgebroken kredietcrisis en daarop volgende economische recessie hadden een grote weerslag op de huizenmarkt. Het dieptepunt werd bereikt in 2013, toen ruim 110 duizend bestaande woningen werden verkocht. In 2007 waren dat er nog meer dan 200 duizend. Na 2013 liep het aantal transacties weer op. In 2017 werden bijna 242 duizend bestaande koopwoningen verkocht, het hoogste aantal sinds 1995.

Ook de prijzen van bestaande koopwoningen daalden na het uitbreken van de kredietcrisis, zij het geleidelijker dan het aantal transacties. In 2013 lagen de verkoopprijzen bijna twintig procent lager dan in 2008. Met het toenemen van het aantal woningtransacties na 2013 stegen ook de prijzen weer. In 2017 werden bestaande koopwoningen maar liefst 7,6 procent duurder in een jaar tijd, de grootste stijging in de voorbije tien jaar.